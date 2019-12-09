شبكة RAI الإيطالية تفسر سبب إرجاء بث مقابلة مع الأسد

بررت شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني RAI مماطلتها في بث المقابلة التي أجرتها مع الرئيس السوري بشار الأسد، بأنها لم يتم التنسيق لها مسبقا مع قنوات الشبكة.

إقرأ المزيد

وقال المدير التنفيذي لمجموعة RAI فابريتسيو ساليني في بيان له اليوم الاثنين، إن "المقابلة التي أجرتها المديرة التنفيذية لـRAI Com مونيكا ماجوني مع الرئيس الأسد، لم تقدم أي من قنوات المجموعة طلبا بشأنها، ما جعل تحديد موعد البث أمرا مستحيلا أصلا".

وذكر المكتب الصحفي لـRAI أن الشركة ليست على علم بمن ومتى سيبث المقابلة، أما قناة Rainews24، التي كان مفترضا أن تبث المقابلة، فامتنعت عن التعليق، مكتفية بالإشارة إلى أن هذه المشكلة تخص الشركة الأم.

وتعزو وسائل إعلام إيطالية هذه القضية للصراعات الداخلية في RAI، بينما لا يستبعد البعض احتمال أن تكون المقابلة قد اعتبر المعنيون محتواها "غير مناسب للقناة الإخبارية الوطنية"، نظرا لحقيقة أن "الأسد قد كرر مواقفه المعروفة من كافة القضايا".

إقرأ المزيد

وشكت الرئاسة السورية السبت من مماطلة المحطة الإيطالية "لأسباب غير مفهومة" في نشر المقابلة مع الأسد التي سجلتها يوم 26 نوفمبر الماضي على أن تبثها في الثاني من الشهر الجاري.

وأشارت دمشق إلى أنها ستبث اللقاء الاثنين 9 ديسمبر إذا لم يتم بثه عبر Rai News 24 خلال يومين.

المصدر: "نوفوستي"