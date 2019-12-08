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الرئاسة السورية: انتظروا المقابلة التي لم تبث مع الأسد!

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الرئاسة السورية: انتظروا المقابلة التي لم تبث مع الأسد!
facebook.com/SyrianPresidency
مقطع من مقابلة أجرتها محطة RaiNews24 الإيطالية مع الرئيس السوري بشار الأسد
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أعلنت الرئاسة السورية، أن المقابلة التي أجرتها قناة RaiNews24 الإيطالية مع الرئيس بشار الأسد وكان من المقرر بثها الاثنين الماضي، ستعرض كاملة يوم غد في الساعة الـ9 مساء بتوقيت دمشق.

ونشر المكتب الإعلامي للرئاسة السورية اليوم الأحد على صفحته في "فيسبوك" مقاطع دعائية للمقابلة تحت عنوان "المقابلة التي لم تبث"، موضحا في بيان قصير، أن اللقاء مع الأسد سيبث على جميع حسابات الرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بثه عبر الإعلام الوطني، غدا الاثنين.

وشكت دمشق أمس السبت من مماطلة المحطة الإيطالية في نشر المقابلة مع الأسد التي سجلتها يوم 26 نوفمبر الماضي على أن تبثها في الثاني من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنها ستبث اللقاء غدا الاثنين إذا لم يتم بثه عبر Rai News 24 خلال يومين.

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المصدر: RT

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