تجنيس 66 مواطنا مصريا بجنسيات أجنبية بينها التركية

قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق السماح لـ66 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

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وسمح الوزير للمواطنين بالتجنيس بالجنسية التركية والأسترالية والأمريكية والإيطالية والبريطانية والإيرلندية والسودانية والمغربية.

وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، مع وجود مادة في القانون تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية