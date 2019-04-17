 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية تكذب بشدة الأنباء عن نقل رفات جاسوس إسرائيلي من سوريا

مصر.. الموافقة على تجنيس مواطنين بجنسيات أخرى!

أخبار العالم العربي

مصر.. الموافقة على تجنيس مواطنين بجنسيات أخرى!
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqej

أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، قرارا بالموافقة على تجنيس 21 مصريا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

إقرأ المزيد
مصر.. إسقاط الجنسية عن مجموعة من المواطنين
مصر.. إسقاط الجنسية عن مجموعة من المواطنين

ونشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، اليوم الأربعاء، أسماء الحاصلين على الجنسيات الجديدة، وفقا للقرار الذي حمل رقم 543 لسنة 2019.

وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، مع وجود مادة في القانون تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا