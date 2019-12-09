مستوطنون يقومون بعمليات تخريب فجرا في القدس

أفادت مراسلتنا، بأن مستوطنين أعطبوا إطارات عدد من السيارات في القدس فجر الاثنين، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المدينة.

ولفتت المراسلة إلى أن كاميرات المراقبة لمحال تجارية في المدينة أظهرت المستوطنين، يقومون ليلا بعمليات تخريب شملت ثقب إطارات أكثر من 40 سيارة في أكثر من شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة "رمات شلومو"، وكتابة شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل السكان في بلدة شعفاط، شرقي مدينة القدس، منها: ""العرب = أعداء".

RT

RT

من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن عصابة "تدفيع الثمن" المتطرفة هاجمت حي شعفاط شمال مدينة القدس فجر الاثنين، وكتبت شعارات عنصرية وخربت إطارات عشرات السيارات".

المصدر: RT