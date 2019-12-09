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الحشد الشعبي العراقي يعلن اختراق موقعه الإلكتروني ويحذف بيانا بشأن "أحداث الخلاني والسنك"

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي العراقي يعلن اختراق موقعه الإلكتروني ويحذف بيانا بشأن
Reuters / FW1F / Kevin Liffey
عناصر من الحشد الشعبي العراقي
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أعلن الحشد الشعبي العراقي عن اختراق موقعه الإلكتروني وحذف البيان الذي نشر عليه في وقت سابق والمتعلق بأحداث بغداد الأخيرة.

وفي تنويه أصدره فجر اليوم الاثنين، قال الحشد الشعبي إن موقعه الإلكتروني "تعرض لهجمات اختراق"، مضيفا أنه "تمت معالجة الاختراق من قبل الفرق المختصة".

الحشد الشعبي العراقي يعلن اختراق موقعه الإلكتروني ويحذف بيانا بشأن

ونقلت "السومرية نيوز" عن بيان للحشد الشعبي، أن "المخترقين نشروا بيانا نسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح".

وأوضح الحشد أنه "تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبين أن الموقع الرسمي مخترق".

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الحشد الشعبي: مجاميع ملثمة بساحة التظاهرات تفرض وجودها بالإرهاب وتخطط لاستفزاز المتظاهرين
الحشد الشعبي: مجاميع ملثمة بساحة التظاهرات تفرض وجودها بالإرهاب وتخطط لاستفزاز المتظاهرين

ومساء الأحد نشر على مواقع الحشد الشعبي الرسمية، بيان حول أحداث "الخلاني والسنك" التي وقعت يوم الجمعة الماضي، أشار إلى أن هناك "مجاميع ملثمة" في ساحات التظاهر تفرض وجودها بالإرهاب وتستفز المتظاهرين، وطالب القوات الأمنية بفرض سيطرتها على ساحات التظاهر وحمايتها وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

المصدر: RT + "السومرية نيوز"

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