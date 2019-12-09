 
مباشر
عاجل
ثورة بركان في جزيرة تابعة لنيوزيلندا والسلطات تتحدث عن إصابات وفقدان عدد من المواطنين

محمد بن سلمان يعزي ترامب بضحايا الطيار السعودي في فلوريدا

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يعزي ترامب بضحايا الطيار السعودي في فلوريدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv1y

عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن تعازيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواساته ودعمه لأسر ضحايا حادث إطلاق طيار سعودي النار على زملائه الأمريكيين في قاعدة عسكرية بفلوريدا.

إقرأ المزيد
اسم عربي بين قتلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في فلوريدا
اسم عربي بين قتلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في فلوريدا

وقالت وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن بن سلمان عزى ترامب بـ"الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وعبر له عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل" في  اتصال هاتفي أجراه معه الليلة الماضية، كما نقل له "مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة".

وأكد ولي العهد التزام المملكة العربية السعودية بالعمل مع الولايات المتحدة لمنع وقوع هجوم مروع مثل إطلاق النار في بينساكولا مرة أخرى.

وأكد ولي العهد للرئيس الأمريكي، أن السلطات السعودية لن تألوا جهدا في تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.

بدوره وجه الرئيس ترامب الشكر لولي العهد للتعاون في التحقيقات واستمرار الشراكة بين البلدين.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" قال في وقت سابق يوم الأحد إن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا