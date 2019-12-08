اسم عربي بين قتلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في فلوريدا

كشفت البحرية الأمريكية، أسماء القتلى الـ3 الذين أرداهم الطيار السعودي محمد الشمراني بإطلاق النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا، وكانت المفاجأة أن بينهم اسما عربيا.

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والقتلى الثلاثة هم:

1- الطيار محمد سامح هيثم، ويبلغ من العمر 19 عاما من فلوريدا ويحمل الجنسية الأمريكية، لكن يعتقد أنه يتحدر من أصول عربية.

2- الطيار انسن جوشوا واتسون، ويبلغ من العمر 23 عاما من ألاباما.

3- الطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز، ويبلغ من العمر 21 عاما من جورجيا.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يعرف بـ"FBI" كان قد أكد أن الطيار السعودي المتدرب الشمراني هو من نفذ عملية إطلاق إطلاق النار ونشر صورة له، مشيرا إلى أنه برتبة ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الطالب السعودي فتح النار على زملائه داخل فصل دراسي، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت ما بين 6 و10 سعوديين على ذمة التحقيق في الحادثة، وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي لـCNN، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

المصدر: CNN