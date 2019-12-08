أمير الكويت يهنئ أمير قطر بنجاح كأس الخليج العربي

هنأ أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تمیم بن حمد آل ثاني بنجاح واختتام دورة كأس الخلیج العربي الرابعة والعشرین لكرة القدم "خلیجي 24" التي استضافتها قطر.

وأشاد الصباح بالاستعدادات الكبیرة التي قامت بھا قطر والإمكانات التي وفرتھا لھذا الحدث الریاضي الخلیجي، وبالتنظیم الرفیع والمتمیز الذي قامت به اللجنة المنظمة والتي أسھمت في إنجاح ھذه الدورة فكانت محل إطراء وثناء الجمیع.

وثمن الصباح ما تحلى به الخلیجیون في ھذا العرس الخلیجي من روح ریاضیة عالیة وبالتنافس الریاضي والأخوي رفیع المستوى بین الفرق الریاضیة المشاركة.

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كما هنأ الصباح، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تتويج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها قطر بالفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

المصدر: كونا