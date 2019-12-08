أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن عطلة رسمية في بلاده غدا الاثنين، تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع المدارس، بمناسبة تتويج المنتخب البحريني بكأس الخليج.

بأمر من جلالة الملك المفدى..غداً يوم إجازة بمناسبة فوز منتخبنا الوطني بكأس الخليج 24https://t.co/6e916zN9RGpic.twitter.com/5F8c2JZODJ — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 8, 2019

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وتوج المنتخب البحريني بلقب بطل النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي جرت اليوم الأحد، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.



المصدر: وكالات