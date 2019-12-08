فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين استهداف المتظاهرين السلميين في العراق

وجهت 3 دول أوروبية اليوم الأحد، بيانا تحذيريا شديد اللهجة لرئيس حكومة العراق المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبة إياه بضمان إبقاء قوات "الحشد الشعبي" بعيدا عن مواقع الاحتجاج.

وذكر بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن "سفراء هذه الدول ألتقوا مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وأدانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين منذ أكتوبر الماضي، ومقتل 25 متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضي".

وأضاف البيان، أن "السفراء طالبوا رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس وزراء جديد هذا المنصب، بحماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل" مؤكدين "ضرورة عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة".

وتابع البيان: "حث الدبلوماسيون الأوروبيون الحكومة العراقية على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته لإعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد قرب مواقع الاحتجاج، ومحاسبة من يخرقون هذا القرار".

المصدر: RT