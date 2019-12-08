رفع "قبضة الثورة" في جل الديب شمال بيروت (فيديو)
أزاح المحتجون اللبنانيون في محلة جل الديب شمال العاصمة، الستار عن مجسم "قبضة الثورة"، الذي رفعوه على المسلك الشرقي لأوتوستراد انطلياس الذي يعتبر المدخل الشمالي لبيروت.
وعلى وقع النشيد الوطني والأغاني الوطنية، وفي حضور عائلة أول قتيل في احتجاجات لبنان علاء أبو فخر، وعدد من الفنانين، وحشد من أهالي المتن ووفود من مناطق عدة، ووسط انتشار للجيش والقوى الأمنية التي شكلت خطا فاصلاً لتسهيل حركة السير، تم افتتاح هذا النصب الذي يعبر عن الهبة الشعبية المتوالية في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي.
#جل_الديب NOW— Yarah (@yarahamden) December 7, 2019
women are taking off the cloth!! So beautiful #الثورة_أنثىpic.twitter.com/kqWSvW8E3T
وتزامن هذا مع تحرك احتجاجي أمام مقر قيادة الاتحاد العمالي العام في مدينة صيدا والجنوب واتهام هذا الاتحاد الذي تسيطر عليه أحزاب السلطة بالتقاعس عن القيام بدوره ومصادرة قراره من السلطة منذ بداية التسعينيات.
المصدر: صحف لبنانية