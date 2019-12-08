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الجزائر.. التماس عقوبات بالسجن لفترة طويلة في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين

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الجزائر.. التماس عقوبات بالسجن لفترة طويلة في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين
AFP FAROUK BATICHE
رئيسا الحكومة الجزائرية السابقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال
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التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

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وطلب وكيل الجمهورية فرض نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وتغريمه بمبلغ يفوق 8 آلاف و300 دولار، في حين التمس 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وطلب سجن وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، 10 سنوات.

ويلاحق الوزراء المذكورون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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