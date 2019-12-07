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الجزائر.. استدعاء السعيد بوتفليقة للاستماع إليه في قضية تخص شقيقه الرئيس المستقيل

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الجزائر.. استدعاء السعيد بوتفليقة للاستماع إليه في قضية تخص شقيقه الرئيس المستقيل
Reuters //FL/
السعيد بوتفليقة (يمين) عبد العزيز بوتفليقة (يسار)
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طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية اليوم السبت، استقدام السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة للاستماع لإفاداته.

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وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السعيد بوتفليقة سيمثل اليوم أمام المحكمة، شاهدا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه.

ورفعت في وقت سابق من اليوم جلسة محاكمة المتورطين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، إلى غاية قدوم السعيد، كما جاء طلب وكيل الجمهورية بالاستماع إلى الأخير بناء على ما تم ذكره في جلسة المحاكمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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