توافد الجزائريين في الخارج على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد

بدأ المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، حيث سيستمر التصويت حتى 12 ديسمبر، موعد إجراء الانتخابات داخل البلاد.

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ويأتي هذا التصويت في ظل استمرار مظاهرات أسبوعية رافضة للانتخابات ومرشحيها الذين يعتبرهم المحتجون من "رموز النظام السابق".

وتعتبر الجالية الجزائرية في فرنسا الأكبر خارج البلاد، بالإضافة لآلاف الجزائريين المسجلين في قنصليات وسفارات دول أوروبية وعربية أخرى.

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: وكالات