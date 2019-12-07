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توافد الجزائريين في الخارج على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد

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توافد الجزائريين في الخارج على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد
Reuters RB/CK/ata
مظاهرة مؤيدة للانتخابات الرئاسية في الجزائر
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بدأ المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، حيث سيستمر التصويت حتى 12 ديسمبر، موعد إجراء الانتخابات داخل البلاد.

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ويأتي هذا التصويت في ظل استمرار مظاهرات أسبوعية رافضة للانتخابات ومرشحيها الذين يعتبرهم المحتجون من "رموز النظام السابق".

وتعتبر الجالية الجزائرية في فرنسا الأكبر خارج البلاد، بالإضافة لآلاف الجزائريين المسجلين في قنصليات وسفارات دول أوروبية وعربية أخرى.

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: وكالات

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