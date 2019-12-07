مطلق النار السعودي في قاعدة فلوريدا نشر بيانا قبل الهجوم.. كل ما نعرف عنه

قبل تنفيذه الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى في القاعدة الجوية الأمريكية بفلوريدا، ذكر الطالب العسكري السعودي، محمد الشمراني، أنه يكره الولايات المتحدة "لأنها دولة شر".

ونشر موقع "SITE Intelligence Group" المختص في متابعة أنشطة الحركات المتطرفة في الإنترنت ووسائل الإعلام صورة لبطاقة الدخول إلى القاعدة، قال الموقع إنها لمنفذ الهجوم وتتبع لمحمد سعيد الشمراني.

Pensacola Naval Base Shooter Quotes Bin Laden in Will Justifying Attack https://t.co/rBLkskW1sn — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 7 декабря 2019 г.

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وأورد الموقع أن الشمراني نشر، قبيل تنفيذ الهجوم ومقتله، بيانا قصيرا على "تويتر" قال فيه: "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وأضاف بيان الشمراني، حسب "SITE": "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ضد الإنسانية".

وأشار "SITE" إلى أن أسلوب تنفيذ الهجوم المسلح يدل على أن الشمراني لا ينتمي إلى أي جماعة متطرفة، لكن لن يكون من المفاجئ أن يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه هذه العملية، فيما اعتبر أن بيان مطلق النار يرجح وجود دوافع إرهابية، حيث كان "يقتبس" تصريحات لمؤسس تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

BREAKING: Tweet by #Pensacola attacker Alshamrani suggests terrorist motive. Does not claim allegiance to any group, but echos Bin Laden: "The security is a shared destiny...You will not be safe until we live it as reality in [Palestine], and American troops get out of our land." pic.twitter.com/KALH4PXYKy — Rita Katz (@Rita_Katz) 7 декабря 2019 г.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في أعقاب الهجوم، الذي وقع في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، أن مطلق النار ضابط برتبة ملازم ثان في مجموعة القوات السعودية التي تلقت تدريبات على قيادة الطيران الحربي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يدرس اتخاذ خطوات عدة لضمان أمن المنشآت العسكرية الأمريكية على خلفية الحادث.

كما أوضح البنتاغون لاحقا أن العسكري السعودي بدأ تدريباته في الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017 في إطار برنامج تدريب العسكريين الأجانب للقوات البحرية الأمريكية، الممول من قبل السعودية، وكان من المخطط أن يبقى الطالب السعودي في البلاد حتى أغسطس 2020.

وأضاف البنتاغون أن برنامج تدريب العسكري السعودي في قاعدة بينساكولا تضمن دراسة اللغة الإنجليزية والتدريبات الابتدائية للطيران وأساسيات الملاحة الجوية.

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أما بالنسبة للسلاح، الذي استخدمه المهاجم خلال إطلاق النار في القاعدة، فقال مفوض شرطة مقاطعة إسكامبيا، ديفيد مورغان، إنه عبارة عن مسدس، في حين لا يزال من غير الواضح كيف تمكن من إدخاله إلى القاعدة وفقا للسطات، باعتبار أنه من غير المسموح حمل الأسلحة داخل القاعدة.

وعلى خلفية هذا الهجوم أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقديم تعازيه بسقوط ضحايا جراء الحادث.

وقال الملك سلمان، حسب وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

المصدر: وكالات