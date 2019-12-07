توقيف 6 سعوديين قرب موقع هجوم فلوريدا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتوقيف ستة سعوديين قرب قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا للاستجواب حول حادث إطلاق نار خلف 3 قتلى و8 جرحى فيها أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ثلاثة من الموقوفين الستة شوهدوا وهم يصورون حادث إطلاق النار في القاعدة.

وفي وقت سابق أكد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أن المهاجم هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب في الولايات المتحدة، وقتل في تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن في القاعدة.

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وحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن حوالي 1500 مواطن أجنبي يشاركون في برنامج التدريب الأمريكي الخاص بطيران البحرية، وينخرط فيه السعوديون منذ سبعينات القرن الماضي.

وعلى خلفية الحادث، طالب السناتور والحاكم السابق لفلوريدا ريك سكوت، بمراجعة برنامج تدريب الطيارين العسكريين الأجانب في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات