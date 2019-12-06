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الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي

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الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم الذي نفذه مواطن سعودي على قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا.

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وأضاف ترامب في تغريدتين نشرهما على حسابه في "تويتر"، أن الملك سلمان قاله له إن "الشعب السعودي غاضب بشدة من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي تجاه الشعب الأمريكي"، معربا عن "حب الشعب السعودي للشعب الأمريكي".

من جانبها، ذكرت وكالة "واس" أن الملك سلمان وجه الأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع نظيرتها الأمريكية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات الهجوم.

وأضافت أن الملك سلمان عبر للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا عن خالص مواساته متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الاعتداء.

ووصف الملك السعودي الهجوم بـ"الجريمة الشنعاء"، وأكد وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، مشددا على أن الهجوم "لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

المصدر: RT + واس

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