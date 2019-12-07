قادة السعودية ومغردوها يتبرأون من الطيار مطلق النار في فلوريدا

أجمعت ردود الفعل في السعودية على إدانة والتبرؤ من الطيار الذي قتل 3 أمريكيين أمس، وتصدر وسم "#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا" منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه مسؤولون ومغردون وإعلاميون.

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وعبر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة. وقال في تغريدة: "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وقدمت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي وقعت أمس في فلوريدا، معربة عن تضامنها مع أسر ضحايا هذا الهجوم المروع. وأكدت عبر "تويتر"، أن الشعب السعودي متحد في إدانته هذه الجريمة. وأضافت: "نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين في هذه الأوقات الصعبة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن. وتقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة في بيان لها، أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي إطلاقا، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وأعلنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن "حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان، فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة"، مشيرة إلى أن "الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم".

واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن "هذا العمل هو عمل فردي منعزل ومنبوذ، ولا يعبر عن موقف الشعب السعودي الذي يكن احتراما كبيرا للأمريكيين سواء أكانوا مواطنين أو عسكريين فهذا العمل الفردي لا يمثلنا ولا نتشرف به".

وأكد القاضي السابق، والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن "أمريكا فيها أكثر من 60 ألف مبتعث سعودي قدموا صوراً أخاذة عن المملكة، وعن سماحة الدين الإسلامي، وعن العادات العربية الأصيلة، وهذا التصرف الشنيع لا يمثل إلا مرتكبه، كما أنه فعل حرمته الشريعة الإسلامية، وجرمته الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية".

وفي السياق ذاته دان عدد من الكتاب وآلاف المغردين السعوديين حادثة إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا.

بكل تأكيد #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا وهذا العمل الغاشم يرفضه الانسان وترفضه جميع الاديان.. ووقوف المملكة العربية السعودية بجانب الولايات المتحدة في هذا الموقف وجميع المواقف راسخ وثابت، تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.. وعزاؤنا لأسر المتوفين .. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) 6 grudnia 2019

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا جميعاً ..



بل من يمثلنا هما الشابين جاسر بن دهام آل راكة اليامي، وذيب بن مانع جاسر آل راكة اليامي اللذين كانا مبتعثين إلى الولايات المتحدة، وانتقلا إلى رحمة الله تعالى غرقا في نهر بولاية ماساتشوستش الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق.

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. pic.twitter.com/p2XiJw1TIa — د. علي بن عبدالعزيز الشثري (@Dr_Alshathry) 6 grudnia 2019

الى العالم عامة



والي الشعب الأمريكي خاصة



هذا العمل لايمثل ديننا الاسلامي



هذا العمل لايمثل قادتنا والذين يحاربون الارهاب



هذا العمل لا يمثل الشعب السعودي الرافض للارهاب



موقف المملكة العربية السعوديةواحد ضد



الإرهاب وهي من أكثر دول العالم تحاربه



لذلك #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) 6 grudnia 2019

المصدر: صحف سعودية