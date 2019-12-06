العراق.. المتظاهرون يناشدون الجيش حمايتهم من المسلحين (فيديو)
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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ناشد المتظاهرون في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد الجيش التدخل، وحماية المحتجين من هجوم جماعات مسلحة وإطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقال أحد النشطاء مناشدا القوات الأمنية: "من العيب عليكم أن تبقوا هكذا وأنتم ترتدون الزي العسكري وهناك مسلحون يقتلون أبناء شعبكم من المتظاهرين".
وأضاف: "على ماذا أقسمتم، تذكروا؟ إما أن تخلعوا رتبكم العسكرية وتتنصلوا من قسمكم، أو تنزلوا إلى الشارع لحماية الشعب".
المصدر: RT