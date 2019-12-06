العراق.. المتظاهرون يناشدون الجيش حمايتهم من المسلحين (فيديو)

ناشد المتظاهرون في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد الجيش التدخل، وحماية المحتجين من هجوم جماعات مسلحة وإطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال أحد النشطاء مناشدا القوات الأمنية: "من العيب عليكم أن تبقوا هكذا وأنتم ترتدون الزي العسكري وهناك مسلحون يقتلون أبناء شعبكم من المتظاهرين".

وأضاف: "على ماذا أقسمتم، تذكروا؟ إما أن تخلعوا رتبكم العسكرية وتتنصلوا من قسمكم، أو تنزلوا إلى الشارع لحماية الشعب".

المصدر: RT