الجزائر.. اعتقال ناشط في حملة المرشح الرئاسي بن فليس بتهمة التجسس

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن أجهزة الأمن أحبطت أمس الخميس، مخططا خارجيا لاختراق حملة المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس.

وحسب وسائل الإعلام، فإن المخطط كانت تقوده قوة أجنبية، ونفذه أحد الناشطين في حملة بن فليس.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن المشتبه به واسمه "ب. ص"، قد تم توقيفه وإحالته للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قبل إحالة ملفه إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ليأمر الأخير بإيداعه الحبس المؤقت.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية، إثر تلقي معلومات جرى تداول بعضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشتبه الموقوف بتنظيمه طريقة للاتصال مع أجانب للإضرار بالدفاع الوطني، كما يشتبه بتخابره مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع معلومات لتسليمها لدولة أجنبية تضر بالدفاع الوطني.

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من جانبها، علقت حملة بن فليس على تقارير عن "محاولة اختراقها لفائدة دولة أجنبية" ببيان هنأت فيه "مصالح الأمن على اليقظة التي سمحت لهم بإحباط هذه المحاولة".

وأوضح البيان أن "السيد ص. ب. لم يشغل أية وظيفة ضمن مديرية الحملة، وأن حضوره بالتجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح الحر السيد علي بن فليس يقتصر على نشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية