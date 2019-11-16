بن فليس لـ RT: الجزائر على شفا الانهيار وتعيش أزمة اقتصادية واجتماعية

قال المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر، علي بن فليس، إن بلاده تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أنه سيعمل من أجل "انهاء الأزمة".

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وأكد بن فليس في مقابلة مع RT أن هناك محاولات لاستنساخ النظام القديم في البلاد، مضيفا أنه "لا يمكن العودة إلى الماضي".

وأشاد بن فليس بالجيش الجزائري "الذي ساند الحراك الشعبي ولم يطلق رصاصة واحدة على المحتجين"، مشددا على أنه لا مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائري إلا "بالذهاب إلى الانتخابات وتحقيق الديمقراطية".

وشدد بن فليس على ضرورة "القضاء على الفساد والبيروقراطية من أجل الخروج من الأزمة"، ويكون ذلك عبر الذهاب إلى الانتخابات التي يعتبر نفسه أحد أنصارها "فيما اختار آخرون المقاطعة".

وفي حديثه عن العلاقات مع الجارة المغرب، أكد بن فليس أنه "يجب فتح جميع الملفات مع المغرب ومناقشتها".

ومن المرتقب أن تعرف الجزائر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تستمر الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية الرافضة لتنظيمها.

المصدر: RT