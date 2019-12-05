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الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث مروري بعمّان

أخبار العالم العربي

الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث مروري بعمّان
twitter.com/JoCivilDefense
(صورة أرشيفية)
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نفى السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن تسبب كويتيين في حادث تصادم مروري كبير في العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الديحاني "ما أثير في هذه المواقع من أن بعض المركبات المتسببة بالحادث نتيجة (استهتار) سائقيها تحمل لوحات كويتية أو أن ركابها من الطلبة الكويتيين".

وأكد "تميز الطلبة الكويتيين أخلاقيا ودراسيا وأنهم محل إشادة دائما من الجهات المعنية بالأردن".

وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو لحادث تصادم بين عدد كبير من المركبات في أحد أنفاق عمان.

ووفق وسائل إعلام أردنية فإن الحادث وقع مساء الأربعاء بتصادم عدد من المركبات، ونتج عنه عشر إصابات بين الخفيفة والمتوسطة، ووقع بسبب "القيادة المتهورة".

المصدر: "كونا"

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