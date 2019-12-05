الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث مروري بعمّان

نفى السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن تسبب كويتيين في حادث تصادم مروري كبير في العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الديحاني "ما أثير في هذه المواقع من أن بعض المركبات المتسببة بالحادث نتيجة (استهتار) سائقيها تحمل لوحات كويتية أو أن ركابها من الطلبة الكويتيين".

أكد مصدر في الدفاع المدني الأردني أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حادث تصادم لمجموعة من المركبات، وقع يوم أمس الثلاثاء ما بين 5 مركبات داخل نفق عبدون نتجت عنه 8 إصابات، وصفت حالتها بالمتوسطة.#عبدون#الأردن#العبدلي_نيوزpic.twitter.com/mqGQdmpcx1 — العبدلي نيوز (@alabdleNEWS) December 5, 2019

وأكد "تميز الطلبة الكويتيين أخلاقيا ودراسيا وأنهم محل إشادة دائما من الجهات المعنية بالأردن".

فيديو|

14 سيارة تحطمت اليوم في نفق عبدون قبل الجسر المعلق بسبب سباق سيارات طلاب كويتيين يدرسون بالاردن#الكويت#الأردنpic.twitter.com/qfy379W9Wv — سنا نيوز (@SnaaNews) December 5, 2019

وتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو لحادث تصادم بين عدد كبير من المركبات في أحد أنفاق عمان.

ووفق وسائل إعلام أردنية فإن الحادث وقع مساء الأربعاء بتصادم عدد من المركبات، ونتج عنه عشر إصابات بين الخفيفة والمتوسطة، ووقع بسبب "القيادة المتهورة".

المصدر: "كونا"