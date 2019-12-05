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بوغدانوف يستقبل السفير التونسي الجديد في موسكو

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يستقبل السفير التونسي الجديد في موسكو
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السفير التونسي الجديد لدى روسيا طارق بن سالم، وتسلم منه أوراق اعتماده.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا "مسائل التطوير اللاحق لعلاقات الصداقة بين روسيا وتونس".

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وركز الجانبان الاهتمام على الأوضاع السياسية في تونس في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تونس في أكتوبر الماضي.

وتبادل بوغدانوف والسفير التونسي الجديد الآراء حول الأوضاع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.

المصدر: RT

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