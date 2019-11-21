سفير تونس الجديد لدى روسيا يؤدي القسم أمام الرئيس قيس سعيد (صور + فيديو)

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد سفيري تونس الجديدين لدى روسيا وباكستان.

وأكد قيس سعيّد، خلال استقباله طارق بن سالم السفير فوق العادة ومفوض الجمهورية التونسية لدى روسيا، وبرهان الكامل السفير فوق العادة ومفوض تونس لدى باكستان، على أهمية الدبلوماسية التونسية في دفع التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة خدمة للأولويات الوطنية.

وفي أول تصريح له، أفاد سفير تونس الجديد لدى روسيا، طارق بن سالم، بأن من أولويات برنامج عمله إعادة التوازن للمبادلات التجارية الثنائية عبر تطوير الصادرات التونسية.

وأضاف أنه سيعمل على تعزيز موقع تونس في إطار مبادرة الشراكات الاستراتيجية بين إفريقيا وروسيا التي انعقدت أولى دوراتها في "المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي" بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر الماضي.

من جهته أكد برهان الكامل، سفير تونس بباكستان، أنه سيركز جهوده لفتح أسواق واعدة بهذا البلد وبالمنطقة أمام المنتوجات التونسية الفلاحية والفسفاط إلى جانب دفع التعاون في كافة المجالات لا سيما العلمية والثقافية منها.

المصدر: الرئاسة التونسية