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مصر.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني

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مصر.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني
مصر.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الشاتب الذي رفع العلم الفلسطيني
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جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس عز الدين خضر منير، الذي رفع العلم الفلسطيني بملعب القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بـ "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها".

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تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين
تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام، رئيس فريق الدفاع، اليوم الأربعاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا باسطوانة مدمجة مسجل عليها فيديو مصور للشاب عز الدين خضر، أثناء تواجده بمدرجات الدرجة الثالثة باستاد القاهرة ولحظة القبض عليه، وطلب فريق الدفاع عرض الاسطوانة وتفريغها بالتحقيقات.

كما تقدم فريق الدفاع بما يفيد بأن الشاب عز مسجل بكلية الآداب جامعة عين شمس وأنه مشمول بوصاية والدته بعد وفاة والده.

وطلب الدفاع من النائب العام، حمادة الصاوي، إعادة فحص ملف القضية بنفسه، نظرا لاستحالة وعدم معقولية الاتهامات المنسوبة إلى شاب طالب يتحصل على مصروفه من والدته ويتهم بتمويل جماعة إرهابية.

وتسبب القبض على الشاب المصري الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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