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تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين

أخبار العالم العربي

تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين
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الشاب المصري لحظة القبض عليه
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قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.

تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين
facebook
الشاب المصري

وأكد عمرو عبد السلام أن أسرة الشاب فوضته للدفاع عن نجلها بعد قرار حبسه 15 يوما، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدا إلى نيابة أمن الدولة لمعرفة الاتهامات المسندة للمتهم والاطلاع على التحقيقات تمهيدا لحضور جلسة التجديد القادمة معه.

وأشار عبد السلام، إلى أن الأسرة اتصلت به هاتفيا وأخبرته أنه تم عرض ابنهم على نيابة أمن الدولة أمس، وصدر قرار بالحبس على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وأن الشاب ما زال طالبا بكلية الآداب جامعة عين شمس بقسم اللغة العبرية.

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وتسبب القبض على الشاب المصري الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.

المصدر: RT

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