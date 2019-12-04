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الرئاسة اللبنانية تحدد الاثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة

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الرئاسة اللبنانية تحدد الاثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة
twitter.com/LBpresidency
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أعلنت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية حول تسمية رئيس وزراء جديد سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد انتقادات لتأخر اتخاذ هذه الخطوة.

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وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، إن "رئاسة الجمهورية تحدد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة"​​​.

وسبق أن رحجت وسائل إعلام لبنانية أن يكون رجل الأعمال المستقل المدير التنفيذي لشركة "الخطيب وعلمي"، سمير الخطيب، هو من سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، الذي قدم استقالته استجابة لمطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أكتوبر، عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المرتقبة، مؤكدا دعمه لترشيح سمير الخطيب رئيسا للوزراء.

المصدر: RT 

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