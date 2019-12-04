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ارتفاع إجمالي الأحكام ضد مغرد "يسيء" لأمير الكويت إلى 82 عاما

أخبار العالم العربي

ارتفاع إجمالي الأحكام ضد مغرد
Reuters
الكويت
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أصدر القضاء الكويتي (غيابيا) حكما بسجن الناشط ، مساعد المسيليم، لمدة 7 سنوات، في قضية اتهامه بالإساءة للذات الأميرية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضده إلى 82 سنة، مع الشغل والنفاذ.

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وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة العيب في الذات الأميرية من خلال كتابته تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، والطعن علنا، عن طريق الكتابة، في حقوق صاحب السمو وسلطته، وتطاوله على مسند الإمارة، وإساءة استخدام الهاتف ونشر أخبار كاذبة، كما أسندت النيابة له تهمة الإساءة للسلطة القضائية.

وهذا الحكم ليس الأول بحق المسيليم، المقيم حاليا في سويسرا، بحسب وسائل إعلام.

المصدر: الراي الكويتية 

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