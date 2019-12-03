مذيع بالتلفزيون الإسرائيلي يسخر من وفاة شعبان عبد الرحيم

سخر المذيع ومقدم البرامج في التلفيزيون الإسرائيلي، روي كايس، من وفاة الفنان المصري، شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".

מי שמחפש אותי בשעות הקרובות, עובד על חבצלת לשעבולא — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) 3 декабря 2019 г.

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ونشر روي تدوينة قال فيها: "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفي تغريدة أخرى كتب: "الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا".

وتوفي الفنان شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي بعد صراع مع المرض، حيث أكد نجله أنه توفي إثر أزمة قلبية.

المصدر: RT