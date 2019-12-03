مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يعلن سبب وفاة والده وموعد تشييع جنازته

كشف عصام، نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، أن والده توفي في مستشفى المعادي إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 62 عاما.

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وأكد نجل الفنان الراحل في تصريحاته لموقع "الجمهورية أونلاين" الحكومي في مصر، أن الجنازة سوف تشيع من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قد أعلن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك في أحد مستشفيات منطقة المعادي.

المصدر: الجمهورية