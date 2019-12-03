 
مباشر

انفجار محرك طائرة جزائرية في السماء أثناء عودتها من السعودية (صورة)

أخبار العالم العربي

انفجار محرك طائرة جزائرية في السماء أثناء عودتها من السعودية (صورة)
Reuters
طائرة تابعة للخطوط الجزائرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mts2

انفجر يوم أمس الاثنين محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على متنها 140 مسافرا، أثناء رحلة عودتها من المدينة المنورة إلى الجزائر.

وتعرضت الطائرة، من نوع "بوينغ 767-800"، لحادث خطير بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، مما جعل قائدها يتخذ قرارا بالهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.

ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي. بينما جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء.

من جهتها قالت شركة الخطوط الجزائرية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من الحادث: "عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة (مصر)، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".

المصدر: "Observ Algerie"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عملية مذهلة لنقل شفرة توربين هوائي طولها 59 مترا