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الأردن.. تحويل إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة لمحكمة أمن الدولة

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الأردن.. تحويل إسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة لمحكمة أمن الدولة
Reuters RZ/LA/
العلم الأردني على الحدود الإسرائيلية
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أكد مصدر رسمي أردني تحويل المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي لمحكمة أمن الدولة.

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وقال المصدر إن كوتوف سيحاكم بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أعلن نهاية سبتمبر الماضي أنه تم استدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب للتشاور، بخصوص المواطنين الأردنيين المعتقلين في إسرائيل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي (أفرج عنهم لاحقا). وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع إلقاء القبض على كوتوف.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

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