نواب عراقيون يطالبون برئيس وزراء جديد ذي مواصفات محددة (قائمة موقعة)

وقع عدد من نواب البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على وثيقة حددوا فيها الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل.

وأكد النواب أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون "شخصية وطنية مستقلة من حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ سنة 2003 ولحد الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين".

RT

RT

يذكر أن البرلمان العراقي وافق في وقت سابق من اليوم على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".

المصدر: RT