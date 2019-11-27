بعد أنباء عن عزم البرلمان الأوروبي عقد جلسة حول الجزائر.. الجيش الجزائري يرد

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن بلاده "حرة مستقلة سيدة في قرارها، لا تقبل أي تدخل أو إملاءات".

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وأضاف أثناء زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، اليوم الأربعاء، أن "شرذمة من العصابة وبعدما فشلت جميع خططها، ها هي تلجأ للاستنجاد بأطراف أجنبية، والشعب الجزائري سيفشل محاولات هذه الشرذمة التي لا تحب الخير للجزائر".

وجاءت تصريحات قايد صالح بعد تداول خبر عن عزم البرلمان الأوروبي عقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في الجزائر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

وكان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، رافائيل غلوكسمان، نشر في وقت سابق تغريدة عبر "تويتر"، أعلن فيها عن "فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم".

من جانبهم، أعلن المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية رفضهم لهذه الجلسة المخصصة للجزائر، مؤكدين أن "المشاكل الداخلية يحلها الجزائريون فيما بينهم".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + RT