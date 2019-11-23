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الجزائر.. اعتقال عشرات المعارضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

الجزائر.. اعتقال عشرات المعارضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية
CK/
متظاهرون في مواجهة رجال شرطة في الجزائر
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أوقفت قوات الأمن الجزائرية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص المعارضين للانتخابات الرئاسية في عدة مدن، في الوقت الذي تدخل فيه الحملة الانتخابية يومها السابع.

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واعتقل رجال الشرطة في مدينة باتنة عددا من المحتجين، الذين حاولوا الاعتراض على قدوم المترشح عبد المجيد تبون إلى مدينتهم لتنظيم تجمع انتخابي.

وفي مدينتي تيارت وسكيكدة، جرى اعتقال 35 شخصا بعد اعتراضهم على تنظيم مسيرة مساندة للانتخابات. 

وتتواصل الاحتجاجات المعارضة لانتخابات 12 ديسمبر المقبل يومي الثلاثاء والجمعة، فيما تؤكد قيادة الجيش الجزائري وجود "هبة شعبية" مؤيدة لتنظيم الاقتراع الذي يتنافس فيه 5 مرشحين.

المصدر: "الخبر" + RT

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