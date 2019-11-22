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الجزائريون يؤكدون رفضهم للانتخابات في احتجاجات الأسبوع الـ40 (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الجزائريون يؤكدون رفضهم للانتخابات في احتجاجات الأسبوع الـ40 (صور + فيديو)
Reuters RB/CK
احتجاجات الجزائر
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توافد الآلاف من الجزائريين على أهم شوارع العاصمة ومدن أخرى، اليوم الجمعة، في الأسبوع الـ40 من الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها البلاد.

وخرجت حشود غفيرة في مدن ميلة وقسنطينة وبجاية وسيدي بلعباس رافعين شعارات "نريد دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن تكون هناك انتخابات هذه السنة".

ونظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس لليلة الثانية على التوالي، ما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

في المقابل، تستمر الحملة الانتخابية في البلاد، حيث ينظم المرشحون الخمسة تجمعات شعبية في العديد من المدن.

المصدر: RT + وكالات

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