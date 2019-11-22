الجزائريون يؤكدون رفضهم للانتخابات في احتجاجات الأسبوع الـ40 (صور + فيديو)
توافد الآلاف من الجزائريين على أهم شوارع العاصمة ومدن أخرى، اليوم الجمعة، في الأسبوع الـ40 من الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها البلاد.
وخرجت حشود غفيرة في مدن ميلة وقسنطينة وبجاية وسيدي بلعباس رافعين شعارات "نريد دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن تكون هناك انتخابات هذه السنة".
12h25— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 22 ноября 2019 г.
#الجزائر#الجمعة_40#Alger#Algerie#Vendredi_40pic.twitter.com/ho6SJFHfrn
ونظم مئات الجزائريين مسيرات في أنحاء العاصمة الجزائرية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس لليلة الثانية على التوالي، ما يشير إلى أن المحتجين يكثفون حملتهم المستمرة منذ أشهر قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.
22/2/19-22/11/19— Khaled Drareni (@khaleddrareni) 22 ноября 2019 г.
تسعة أشهر من النضال من أجل جزائر حرة و ديمقراطية
Nine months of struggle for a free and democratic Algeria
Neuf mois de lutte pour une Algérie libre et démocratique
#الجزائر#الجمعة_40#Alger#Algiers#Algerie#Algeria#Vendredi_40pic.twitter.com/NdRdfr4x78
في المقابل، تستمر الحملة الانتخابية في البلاد، حيث ينظم المرشحون الخمسة تجمعات شعبية في العديد من المدن.
المصدر: RT + وكالات