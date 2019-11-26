الأردن: وزير النقل لم يكن نائما في جلسة مجلس النواب (فيديو)

نفت وزارة النقل الأردنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزير النقل خالد سيف كان في حالة غفوة أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ناشطين تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورة لوزير النقل وهو نائم على حد قولهم في الجلسة الرقابية لمجلس النواب.

وأضافت أن الوزير كان يكتب ملاحظاته، حين قام أحدهم بالتقاط "سكرين شوت" من الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام أردنية