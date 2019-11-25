"نوفوستي": مصر تدرس مقترحات روسية بشأن أمن مطاري شرم الشيخ والغردقة

قالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" إن مصر تدرس مقترحات الجانب الروسي لتعزيز أمن مطاري شرم الشيخ والغردقة، وستعد إجابة للرد على الجانب الروسي.

وذكرت الوكالة الروسية نقلا عن مصدر مطلع: "هناك بعض المقترحات المقدمة من الجانب الروسي فيما يتعلق بالتدابير الأمنية لمطاري شرم الشيخ والغردقة. هذه المقترحات قيد الدراسة ويجري إعداد إجابة".

وأضاف أيضا أنه بعد إعداد الرد على المقترحات الروسية، سيتم تحديد موعد زيارة خبراء روس إلى المطارات.

وأكد المصدر أن العمل على استعادة الحركة الجوية مستمر.

وكان وزير النقل الروسي يفغيني ديتريش، قد أكد للصحفيين أن الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية في عام 2019 على الأرجح لن يستأنف.

يذكر أنه حدثت أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفيتي في 31 أكتوبر 2015، حيث تحطمت طائرة "كوغاليم آفيا" إيرباص A321 في سيناء كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكان على متن الطائرة 217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم لقوا مصرعهم.

المصدر: نوفوستي