مباحثات أميركية إماراتية محورها "دور إيران المزعزع في المنطقة"

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الجمعة، "الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "جمعني لقاء بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم (الجمعة)، وبحثت معه التأثير السلبي لنشاط إيران المزعزع في المنطقة".

Met with #UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed today & discussed #Iran’s destabilizing activity & negative impact on the region. We also discussed #Libya, the Russian presence & the urgent need for de-escalation, a ceasefire & political solution. pic.twitter.com/2PEJl5WW9m — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 22 ноября 2019 г.

وأضاف: "كما بحثت أيضا الملف الليبي، والتواجد الروسي وضرورة وقف التصعيد، وإطلاق النار والتسوية السياسية".

ونشر بومبيو تغريدة قبلها بساعات أكد فيها أن "الولايات المتحدة ستعاقب وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على حظر الإنترنت في إيران"، مؤكدا أن واشنطن "ستحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم".

يذكر أن بومبيو علق الأسبوع الماضي على موجة الاحتجاجات التي تعم إيران بالقول إن الولايات المتحدة "تقف مع الشعب الإيراني"، وهو التصريح الذي رفضته الخارجية الإيرانية معتبرة إياه "كذبة مخزية".

المصدر: "تويتر"