وزارة الصحة الحوثية: وفاة 43 ألف مريض بسبب إغلاق مطار صنعاء

قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إن إغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف مريض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، يوسف الحاضري، أن "أكثر من 43 ألف مريض ومريضة توفوا جراء عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب حصار فرضته قوى العدوان على مطار صنعاء، أي إيقاف التحالف العربي بقيادة السعودية لكافة الرحلات المدنية عبر المطار في أغسطس 2016".

وقال الحاضري في حديث لقناة "المسيرة" المحسوبة على الحوثيين، إن أكثر من 320 ألف حالة مرضية لم تتمكن من السفر لتلقي العلاج بسبب إغلاق مطار صنعاء.

وأضاف أن الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من الممكن علاجهم وتدارك حالتهم، لو تمكنوا من السفر إلى خارج اليمن للعلاج.

وذكر الحاضري أن إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة أكثر من 28 ألف من مرضى السرطان نتيجة انعدام المستلزمات الطبية بالشكل المطلوب.

المصدر: قناة "المسيرة"