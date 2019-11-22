 
مباشر

المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)

أخبار العالم العربي

المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)
Reuters SJS/TZ
سيارة محترقة في فلسطين -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrix

أقدمت مجموعات من المستوطنين فجر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية في ثلاث مناطق بمحافظة نابلس.

ونقلت وكالة "معا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن ثائر أحمد عواد حنايشة، وأحرقوا سيارته في منطقة خربة أبو حميد الواقعة في شمال شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس عند الساعة الثانية من فجر اليوم .

المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)
RT
مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين
المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)
RT
مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين

كما اقتحم عدد من المستوطنين قرية قبلان جنوب نابلس وأحرقوا مركبة ورسموا شعارات عنصرية قبل انسحابهم منها، كما اقتحموا قرية المجدل جنوب نابلس وقاموا بنفس الممارسات فيها.

المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)
RT
مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين

ووصف دغلس هجمات المستوطنين في المواقع الثلاثة بأنها خطيرة ومنظمة، مشيرا إلى أن المستوطنين يسارعون في حرق ممتلكات المواطنين بصورة متزايدة، كما دعا المؤسسات الدولية إلى الوقوف في وجه إرهاب المستوطنين.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!