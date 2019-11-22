المستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين ويخطون شعارات عنصرية بنابلس (صور)

أقدمت مجموعات من المستوطنين فجر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية في ثلاث مناطق بمحافظة نابلس.

ونقلت وكالة "معا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن ثائر أحمد عواد حنايشة، وأحرقوا سيارته في منطقة خربة أبو حميد الواقعة في شمال شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس عند الساعة الثانية من فجر اليوم .

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كما اقتحم عدد من المستوطنين قرية قبلان جنوب نابلس وأحرقوا مركبة ورسموا شعارات عنصرية قبل انسحابهم منها، كما اقتحموا قرية المجدل جنوب نابلس وقاموا بنفس الممارسات فيها.

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ووصف دغلس هجمات المستوطنين في المواقع الثلاثة بأنها خطيرة ومنظمة، مشيرا إلى أن المستوطنين يسارعون في حرق ممتلكات المواطنين بصورة متزايدة، كما دعا المؤسسات الدولية إلى الوقوف في وجه إرهاب المستوطنين.

المصدر: "وكالات"