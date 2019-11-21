السفارة الروسية تعلق على استئناف رحلات التشارتر إلى المنتجعات المصرية

قالت السفارة الروسية في مصر إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات.

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وشددت السفارة على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية.

وتابعت: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".

وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قد نقلت عن مصادرها أن قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر قد تأجل إلى العام القادم.

وقال المصدر، إن مطارات المنتجعات المصرية رغم التجديدات، لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية، لكنه أشار إلى أن مصر قامت بعمل مكثف لإعادة تجهيز أنظمة الأمن في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT