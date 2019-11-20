الملك سلمان: السعودية تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منتسبي القوات العسكرية والأمنية.

عاجل | #الملك_سلمان: المملكة تعرضت لـ 286 صاروخاً باليستياً و289طائرة مسيرة ولم يؤثر ذلك على مسيرتها التنموية ولا حياة المواطنين والمقيمين #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 20 ноября 2019 г.

وصرح الملك سلمان بأن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه.

وأضاف أن سياسات وممارسات طهران ووكلائها وصلت مؤخرا إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض فرص السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على أن النظام الإيراني يجب أن يدرك أنه أمام خيارات جدية وأن لكل خيار تبعات سيتحمل نتائجها.

وأفاد العاهل السعودي بأن المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوما ممتدة للسلام وأسمى من أن تلحق الضرر بأحد، مؤكدا أن الرياض على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.

عاجل | #الملك_سلمان: المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 20 ноября 2019 г.

وبين أن الاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، أظهرت مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي.

وقال الملك إنه يأمل أن يختارالنظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي.

عاجل | #الملك_سلمان: نفخر بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف ليعود الاعتدال والوسطية #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 20 ноября 2019 г.

وأضاف العاهل السعودي أن "المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن"، مؤكدا أن "أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام".

خادم الحرمين الشريفين في #الخطاب_الملكي : نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن ، ونؤكد على أن أسرهم ستظل دوماً موضع عنايتنا واهتمامنا . — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 20 ноября 2019 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية