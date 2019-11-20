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شاهد.. صواريخ الدفاع الجوي السوري تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق وضواحيها

أخبار العالم العربي

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قالت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأربعاء، إن سلاح الدفاع الجوي تصدى لهجمات صاروخية شنتها إسرائيل الليلة الماضية، وتمكن من إسقاط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

ووفقا للإعلام الرسمي السوري، نقلا عن مصادر عسكرية، فقد قام الطيران الحربي الإسرائيلي في تمام الساعة 01:20 من فجر اليوم، باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية، وأن منظومات الدفاع الجوي السوري، "تصدت للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".

المصدر: RT

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