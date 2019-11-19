مصر.. المحكمة العسكرية تصدر أحكاما على عناصر من الإخوان المسلمين

قضت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، على 6 متهمين من عناصر "الإخوان المسلمين" بالسجن بين 3 و7 سنوات حضوريا، في قضية اقتحام وحرق مجلس مدينة ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا.

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وقال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات، بينما برأت المحكمة متهما واحدا لعدم كفاية الأدلة ضده في تهم "اقتحام منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".

وفي قضية ثانية، أجلت المحكمة نفسها إعادة محاكة 17 متهما آخرين من عناصر الإخوان في قضايا عنف بمركزي ملوي ومغاغة إلى جلسة 26 من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة استمعت اليوم إلى جزء من المرافعة عن المتهمين الذين أحيلوا للقضاء العسكري مطلع 2015، ضمن العشرات من المتهمين، وقضت المحكمة العسكرية عليهم غيابيا بالسجن المؤبد منتصف العام الماضي.

ناصر حاتم

المصدر: RT