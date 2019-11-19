مجلس الوزراء السعودي يستنكر عملية "الخطف والسطو المسلح" على القاطرة "رابغ 3"

استنكر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ "عملية خطف وسطو مسلح" على قاطرة بحرية تابعة للمملكة جنوب البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان الحوثيين ضبط 3 سفن إحداها سعودية.

إقرأ المزيد

وأكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أن "ما أقدم عليه الحوثيون يمثل تهديدا حقيقيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية"، مشددا على أنه "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ومساء الاثنين، قالت قوات خفر السواحل، التابعة للحوثيين، إنه تم ضبط 3 سفن إحداها سعودية تحمل اسم رابغ 3 على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق.

وأكد الحوثيون أن أفراد طواقم السفن المضبوطة لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية 16.

وأضافت قوات خفر السواحل الحوثية أنه تم إدخال السفن المضبوطة إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية، وذلك فقا لما نقلته قناة "المسيرة".

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأنه "وأثناء إبحار القاطرة البحرية "رابغ 3" بجنوب البحر الأحمر مساء الأحد، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر تتبع لجماعة أنصار الله الحوثية".

وأضاف المالكي أن "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، مشددا على أن ما أقدم عليه الحوثيون يمثل التهديد الحقيقي لخطرهم على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية"، مبينا أنها "سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

وأكد المالكي أن "جماعة الحوثي مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة متعدد الجنسيات"، موضحا في السياق أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد الحوثيين لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: RT + وكالات