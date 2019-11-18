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قناة "المسيرة": ضبط 3 سفن إحداهن سعودية على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية

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Reuters / Fawaz Salman
ميناء في اليمن - أرشيف -
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أفادت قناة "المسيرة" المحسوبة على الحوثيين، الاثنين، بأن خفر السواحل التابع لجماعة أنصار الله، ضبط 3 سفن إحداهن سعودية تحمل اسم "رابغ 3" على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.

وأضافت القناة اليمنية بأن السفن الثلاث دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق.

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وأكدت أن قوات خفر السواحل وجهت السفن المضبوطة وأدخلتها إلى رصيف ميناء الصليف واتخذت الخطوات القانونية وخاطبت الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن أفراد طواقم السفن لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية 16.

وبينت قوات خفر السواحل أن "عدم تجاوب طواقم السفن المضبوطة تحد واضح لكل القوانين الدولية البحرية وخرق للسيادة اليمنية"، مشددة على أنها حريصة على سلامة المياه الإقليمية وضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة واحترام سيادة اليمن.

وبحسبما نقلته  قناة "المسيرة"، فقد أكدت قوات خفر السواحل على أنها لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المياه اليمنية.

المصدر: قناة "المسيرة"

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