الحوثيون: سيتم الإفراج عن السفينة المحتجزة في البحر الأحمر حال ثبوت أنها لكوريا الجنوبية

أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها احتجزت قاطرة كانت تقوم بقطر سفينة في البحر الأحمر، متعهدة بالإفراج عن السفينة حال التأكد من أنها تابعة لكوريا الجنوبية وليس للتحالف العربي.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إن "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع (السفينة) لدول العدوان أم أنها لدولة كوريا الجنوبية".

وأضاف الحوثي، أنه إذا تبين أن السفينة تتبع لكوريا الجنوبية، "فسيتم الإفراج عنهما (القاطرة والسفينة) بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية".

وختم المتحدث باسم الحوثيين بالقول إنه يريد أن يطمئن "الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يحارب الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قوات "أنصار الله" بخطف قاطرة بحرية كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية في جنوب البحر الأحمر، واصفا الحادث بـ "العملية الإرهابية".

المصدر: RT