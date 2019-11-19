يجري وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونغ كيونغ -دو، زيارة رسمية إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين في الرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: "خلال الزيارة يخطط الوزير للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع".

وتأتي زيارة الجانب الكوري التي تستغرق خمسة أيام بدعوة من الرياض، ردا على الزيارة التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية في يونيو الماضي.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمورد الأول للنفط الخام لها .

المصدر: يونهاب